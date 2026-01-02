Usta oyuncu Ayla Algan ikinci ölüm yıl dönümünde Frankfurt'ta anılacak

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 2024 yılında İstanbul'da 86 yaşındayken vefat etti. Usta isim vefatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla sahnede anılacak.

Sanatçının süpervizörlüğünü yaptığı son oyunu olan "Boş Çerçeve", 4 Ocak 2026 tarihinde Frankfurt'ta Gallus Theater'da sahnelenecek. Türkçe ve Almanca üst yazı ile sahnelenecek oyun, çok dilli bir tiyatro deneyimi sunacak.

Algan'ın anısını yaşatmak ve tiyatroya bıraktığı sanatsal mirası yeniden hatırlatmak amacıyla sahnelenen eserde Onur Bağdadioğlu, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Demet Öztürk, Oğuz Akgeyik ve Volkan Öztürk rol alıyor.

“BU OYUNU ONUN ANISINA SERGİLİYORUZ”

Vedat Diri'nin kaleme aldığı “Boş Çerçeve” adlı oyunun yönetmenliğini üstlenen Kamil Kellecioğlu, “Ayla Algan, tiyatroya yalnızca oyunculuk değil, derinlik, disiplin ve etik kazandırmış bir ustaydı. Boş Çerçeve, onun sanata bıraktığı izlerin güçlü bir yansıması. Bu oyunu, onun anısına ve bize öğrettiklerine duyduğumuz saygıyla sahneliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunun Türkçe sahnelenip Almanca üst yazıyla sunulacağına dikkat çeken Kamil Kellecioğlu, “Bu çok dilli yapı, Ayla Algan'ın evrensel sanat anlayışına yakışıyor. Onu Frankfurt'ta, farklı kültürlerden izleyicilerle birlikte anmak bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

“Boş Çerçeve” oyunu; insanın yaşamı boyunca taşıdığı maskeleri, eksilmeyi, ertelemeyi ve kendiyle yüzleşmesini merkezine alan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor.