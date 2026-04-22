Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti
22.04.2026 14:13
Son Güncelleme: 22.04.2026 14:34
Ferdi Atuner, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü sanatçı Ferdi Atuner yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören sanatçı, İstanbul Bahçelievler'deki evinde vefat etti.
“MEKANIN CENNET OLSUN USTA”
Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ferdi Atuner ustamızda ardından iyilikler ve güzellikler bırakıp bizlere veda etmiş. Seni her zaman sevgi ve saygıyla anacağım. Mekanın cennet olsun usta…” ifadelerini kullandı.
Ferdi Atuner, sosyal medya hesabından son paylaşımını 2022 yılında kızı İlayda Atuner ile yapmıştı.
FERDİ ATUNER KİMDİR?
1944 yılından dünyaya gelen Ferdi Atuner, babasının etkisiyle müziğe yöneldi. Ankara Devlet Konservatuvarının şan bölümünden mezun olan Atuner, genç yaşta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ni kazandı. O dönem Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda görev alarak Keşanlı Ali Destanı'nda rol aldı.
İlk televizyon deneyimini Sekiz Sütuna Manşet dizisinde yaşayan Ferdi Atuner, "Olacak O Kadar" skeçleriyle adını duyurdu.
"Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Çılgın Bediş", "Küçük Ağa", "Patron Duymasın", "Çarıklı Milyoner" ve "İki Arada Aşk" gibi birçok yapımda rol alan usta isim, seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede yer aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Atuner, iki çocuk babasıydı.