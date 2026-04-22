Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

FERDİ ATUNER KİMDİR?

1944 yılından dünyaya gelen Ferdi Atuner, babasının etkisiyle müziğe yöneldi. Ankara Devlet Konservatuvarının şan bölümünden mezun olan Atuner, genç yaşta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ni kazandı. O dönem Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda görev alarak Keşanlı Ali Destanı'nda rol aldı.

İlk televizyon deneyimini Sekiz Sütuna Manşet dizisinde yaşayan Ferdi Atuner, "Olacak O Kadar" skeçleriyle adını duyurdu.

"Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Çılgın Bediş", "Küçük Ağa", "Patron Duymasın", "Çarıklı Milyoner" ve "İki Arada Aşk" gibi birçok yapımda rol alan usta isim, seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede yer aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Atuner, iki çocuk babasıydı.