Usta oyuncu Zafer Ergin'den haber var. Doktorundan yeni paylaşım
10.03.2026 14:17
Zafer Ergin, yaklaşık 20 yıldır "Arka Sokaklar" dizisinde rol alıyor.
Uzun yıllardır "Arka Sokaklar" adlı dizide rol alan Zafer Ergin, rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ergin ile ilgili doktorundan açıklama geldi.
Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Zafer Ergin, "Kurtlar Vadisi" dizisiyle şöhreti yakaladı. Uzun yıllardır başrol oynadığı "Arka Sokaklar"da da "Rıza Soylu" karakteriyle hafızalara kazınan Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
83 yaşındaki ünlü oyuncunun beynine pıhtı attığı iddiaları yalanlanırken, Ergin'in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ'dan yeni bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Serdar Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zafer Ergin, televizyon dizilerinde oynayan meslektaşlarının toplumsal sorumluluğunun çok fazla olduğunu söylüyor.
“DİSİPLİN VE KENDİNE İYİ BAKMAK ALIŞKANLIĞIM”
Öte yandan Zafer Ergin, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olduğunda “Her yaşta nasıl bakımlı olunur?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
“Disiplin ve kendine iyi bakmak benim yaşam felsefem, alışkanlığım. Bunun hep yararını gördüm. Spor da yapıyorum ama artık eskisi gibi boks, halter gibi ağır sporlar yapmıyorum. Spor çok yararlı bir şey ama fazlası da zararlı."