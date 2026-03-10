Usta oyuncu Zafer Ergin'den haber var. Doktorundan yeni paylaşım

“DİSİPLİN VE KENDİNE İYİ BAKMAK ALIŞKANLIĞIM”



Öte yandan Zafer Ergin, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olduğunda “Her yaşta nasıl bakımlı olunur?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Disiplin ve kendine iyi bakmak benim yaşam felsefem, alışkanlığım. Bunun hep yararını gördüm. Spor da yapıyorum ama artık eskisi gibi boks, halter gibi ağır sporlar yapmıyorum. Spor çok yararlı bir şey ama fazlası da zararlı."