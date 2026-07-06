Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzücü haber. Yoğun bakıma kaldırıldı

Tiyatrocu Nedim Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene huzurevine yerleşen Zihni Göktay, ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu.

Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıkladı.