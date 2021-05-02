Usta oyuncu Macit Koper Kağıt Ev kadrosunda

Star’ın sevilen dizisi, Kağıt Ev’in oyuncu kadrosuna usta oyuncu Macit Koper, ‘Remzi Karan’ karakteriyle dahil oldu.



Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu Kağıt Ev’in başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimler yer alıyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda ise Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.



HERKESİN ÇEKİNDİĞİ BİR ADAM



Başarılı oyuncu, dizide Nur Fettahoğlu’nun canlandırdığı ‘Aylin’in babası ‘Remzi Karan’ rolü ile ekrana gelecek. Marangoz ustası olan Remzi Karan, cinayet suçundan 30 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Hapishanede herkesin çekindiği bir adam olan Karan’ın, yıllar sonra beklenmedik bir ziyaretçisi vardır. Aylin’in babasıyla yaptığı bu beklenmedik görüşme ‘Fırtına’ ailesinin başına yeni ve çok tehlikeli bir dert daha açacaktır.



Güçlü isimleri ve merak dolu hikayesiyle, Kağıt Ev her pazartesi Star’da.