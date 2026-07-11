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Usta şair Ahmet Telli hayatını kaybetti

11.07.2026 00:13

Usta şair Ahmet Telli hayatını kaybetti
Sosyal Medya

Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti.

NTV - Haber Merkezi
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Türk edebiyatının usta şairi Ahmet Telli, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören usta şair Ahmet Telli, hayatını kaybetti. Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti.

 

1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının ikinci kuşağında yer alan Telli, kendine has üslubuyla, hüzün ve isyanı harmanlayan şiirleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

 

Telli, şiirlerinin yanı sıra çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak görev almıştı.