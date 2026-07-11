Usta şair Ahmet Telli hayatını kaybetti
11.07.2026 00:13
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Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti.
Türk edebiyatının usta şairi Ahmet Telli, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören usta şair Ahmet Telli, hayatını kaybetti. Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti.
1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının ikinci kuşağında yer alan Telli, kendine has üslubuyla, hüzün ve isyanı harmanlayan şiirleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktı.
Telli, şiirlerinin yanı sıra çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak görev almıştı.