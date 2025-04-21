Ustaların ustası olarak biliniyor: Ciğer tezgahının başında 60 yıl

Tava ciğerinin Edirne 'nin en önemli yöresel lezzetlerinin başında geldiğini anlatan Gilan, "Ciğerin kalitesi, doğranması ve pişirilmesine kadar titizlik istiyor. Tabi en önemlisi ustanın el becerisi de önemli. Yıllar içerisinde çok sayıda usta yetiştirdim'' dedi.



Gilan, sağlığı el verdiği sürece işini yapmaya devam edeceğini belirtti.



Gastronomi alanında özel bir ödül aldığını dile getiren Gilan, "Ödülümüzü İstanbul'da düzenlenen törenle aldık. Edirne tava ciğeri, Türkiye'de ve dünyada çok sevilen bir lezzet. Bu işin ustası olarak ödül aldığım için ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.



