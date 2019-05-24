İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Nazal Öncel’in oturduğu Kemerburgaz’daki villada keşif yapılıp evin değerinin tespit edilmesine karar verdi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 14 Haziran’da villada keşif yapacak olan bilirkişi, Berdan Togay’a düşen hisseyi de hesaplayacak.
Üvey oğlundan Nazan Öncel’e dava
Yaşam
2017’de vefat eden Akşit Togay’ın ABD’de yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını almak için üvey annesi Nazan Öncel’e dava açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Nazal Öncel’in oturduğu Kemerburgaz’daki villada keşif yapılıp evin değerinin tespit edilmesine karar verdi.