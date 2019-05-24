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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Nazal Öncel’in oturduğu Kemerburgaz’daki villada keşif yapılıp evin değerinin tespit edilmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 14 Haziran’da villada keşif yapacak olan bilirkişi, Berdan Togay’a düşen hisseyi de hesaplayacak.

Berdan Togay
Berdan Togay