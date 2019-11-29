Uyku kalitesini takip etmek neden önemli?

Sponsorlu İçerik - Kaliteli uyku; uzmanlar tarafından bireyin herhangi bir nedenle uykusunun parçalanmadan, 6-8 saatlik bir süreçte dinlenmesini sağlayan, sabah zinde ve bilişsel fonksiyonları yerinde olarak kalktığı uyku olarak tanımlanıyor.



Kısacası uyku; beden ve ruh sağlığının en önemli şartlarından biri. Uyku kalitesinin takip edilmesi de bu şartın yerine getirilip getirilmediğinin göstergesi olması açısından önemli.



Teknoloji lideri Huawei’nin yeni akıllı saat modelini kullananlara sunduğu özellik ile söz konusu uyku analizini yapmak mümkün. Huawei Watch GT 2’nin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi uykunuzu takip etmesi.



Bunun için tek yapmanız gereken ise Watch GT 2 kolunuzda takılıyken uyumanız. Uyku takibini başlatmak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zira saat sizin uykuda olduğunuzu anlıyor ve sabah olduğunda uyku kalitenizi size raporlamış oluyor.

NABIZ ÖLÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?



En az uyku kalitesini takip etmek kadar önemli bir şey var ki o da düzenli olarak nabız ölçümü yapmak. Huawei Watch GT 2; yerleşik GPS, aktif kalp atış hızı sensörü sayesinde bu işlemi gerçekleştirebiliyor.



Kalp atış hızının yani nabız sayısının ortalama 60-100 arasında olması gerekiyor. Nabız sayısının normal değerin çok üstüne çıkması kalp, akciğer ve kansızlık gibi sağlık sorunlarının sinyali olabiliyor. Düzenli egzersiz ve spor yapan kişilerde ise nabız sayısının düşüklüğü sağlık göstergesi olarak kabul ediliyor.



Egzersizin nabız sayısını düşürmesi ve kalp sağlığına olumlu katkı yapması nedeniyle, spor veya egzersiz yaparken nabzın ölçülmesi, hem kişinin sağlık durumu hem de kullandığı egzersiz yönteminin doğruluğu hakkında fikir verebiliyor.



Watch GT 2, kullanıcısının nabzını sürekli olarak ölçüyor. Hatta, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm’nin üzerindeyse ya da 10 dakikadan daha uzun süredir 50 bpm’nin altındaysa kullanıcısını da uyarıyor. Tabii kullanıcının bu sınırları kendi boy, kilo, yaş ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlaması da mümkün.

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