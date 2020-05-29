Uzaya gitmek için 95 bin dolar ödeyen Ahu Aysal mahkemelik oldu

Ahu Aysal, 2014'te Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yaptı ancak yolculuk iptal oldu. Uzaya gitmek için 95 bin dolar ödeyen ve parasını geri alamadığı için dava açtığını söyleyen Aysal, uzay hayalinden de vazgeçmediğini belirtti.

29.05.2020 - 16:57

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Turizmci Ahu Aysal, 2014'te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Bordeaux'da iki ayrı eğitime katılmış, yer çekimsiz ortamda uçmuştu. Ama yolculuk iptal oldu.

"AKLIM ORADA, HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK"

Aysal, yaşadıklarını Posta'dan Halil Kalmuk'a anlattı:

“Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki bu hayalimden vazgeçmedim. Umudum sürüyor. Şimdi ‘Gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada. Dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok.”

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