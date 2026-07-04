Uzun süre oturmak kanserden ölüm riskini yükseltebilir

Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmada, 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmaya göre, gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik, kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Riskin, her ek hareketsizlik saatiyle birlikte yükseldiği belirtildi.

HER YARIM SAATTE BİR HAREKET ÖNERİSİ

Araştırmacılar, 30 dakikadan uzun süren oturma ya da hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre, ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir.

Çalışmanın başyazarı Dr. Frederick Ho, “Verilerimiz, 30 dakikadan uzun süre oturmanın kanser riskinin artmasıyla özellikle bağlantılı olduğunu gösteriyor. İyi haber şu ki, oturma süresini kısa bir yürüyüş gibi basit bir hareketle bölmek koruyucu olabilir” dedi.

HAFİF HAREKET DE ÖNEMLİ

Araştırmacılar, mevcut sağlık rehberlerinde genellikle orta ve yüksek yoğunluklu egzersize odaklanıldığını ancak hafif hareketin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmada, yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerin de hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi.

Verilere göre, günde bir saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi, kanserden ölüm riskinde yüzde 12 daha düşük oranla ilişkilendirildi.

ORTA VE YOĞUN EGZERSİZİN ETKİSİ

Araştırmada, günde 30 dakikalık hareketsizliğin ortalama tempoda yürüyüş gibi orta yoğunluklu fiziksel aktiviteyle değiştirilmesinin kanserden ölüm riskinde yüzde 8 daha düşük oranla bağlantılı olduğu belirtildi.

Günde yalnızca 5 dakikalık hareketsizliğin 5 dakikalık yoğun fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi ise riskte yüzde 22 daha düşük oranla ilişkilendirildi.

91 BİN KİŞİNİN VERİSİ İNCELENDİ

Plos Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, UK Biobank çalışmasına katılan 91 binden fazla kişinin takılabilir cihazlardan elde edilen hareket verileri incelendi.

Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmacılar, 30 dakikadan uzun kesintisiz hareketsizliğin kanser riskleriyle bağlantılı olduğunu, her ek uzun süreli hareketsizlik saatinin kanserden ölüm riskinde yüzde 10 artışla ilişkilendirildiğini bildirdi.

NEDENSELLİK KANITLANMADI

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunuyor. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğunu kanıtlamıyor.

Open University’den uygulamalı istatistik alanında emeritus profesör Kevin McConway, araştırmaya katılmadığını belirterek bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.