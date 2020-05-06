Vanessa Bryant hayatını kaybeden basketbol yıldızı eşi Kobe Bryant'ın mektubunu buldu

NBA yıldızı Kobe Bryant ile kızı Gianna Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Ünlü basketbolcunun eşi Vanessa Bryant; duygusal bir paylaşım yaparak, Kobe Bryant’ın kendisine yazdığı bir mektubu bulduğunu söyledi.



“Dün üzerinde ‘Hayatımın Aşkına’ yazan bir zarf buldum” diyen Vanessa Bryant, bunun 38’inci doğum günü için bir hediye niteliği taşıdığını söyledi.



“İronik olan, Kobe’nin, çizimle bir meleğin beni yukarı kaldırdığını gösteren fotoğrafımı koymuş olmasıydı. Hayatımın aşkını ve küçük tatlı Mamacita’mı çok özledim” diyen Vanessa Bryant, “Bugün üç tatlı kızımla uyandığım için minnettarım” ifadesini kullandı.

5 Mayıs’ta 38 yaşına giren Vanessa Bryant ile 42 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant, 1999 yılında bir klip çekiminde tanışmıştı. Tanıştıklarında Kobe 20, Vanessa ise 17'sindeydi. Basketbol yıldızı, Vanessa 18'ine girdiğinde ona evlenme teklifi etmişti.



18 Nisan 2001'de evlenen çiftin Natalia (17), Gianna (13), Bianka (3) ve Capri (9 aylik) adlarında kızları dünyaya geldi.