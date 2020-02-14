Vanessa Bryant, Kobe Bryant adına hizmet veren vakfa kızı Gianna'nın adını da ekledi

Vanessa Bryant (37), NBA yıldızı Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir isim değişikliğine gitti.



41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın ‘Mamba’ lakabıyla hizmet veren spor vakfının adına, Gianna’nın lakabı olan ‘Mambacita da eklendi. Böylece Mamba Spor Vakfı’nın adı, Mamba & Mambacita Spor Vakfı’na dönüştü.



Vanessa Bryant, değişim haberini, sosyal medya hesabında eşi ve genç bir basketbolcu olarak eğitim alan kızının forma numaralarına atıf yaparak, “Artık 24 numara ve 2 numara olmadığından Mamba Spor Vakfı’nı, Mamba & Mambacita Spor Vakfı olarak güncelliyoruz” ifadesini kullandı.



Genç sporculara destek olan vakıf, bugüne dek yüzlerce kıdemli sporcu kadar 10 binden fazla çocuğa yardım etti.