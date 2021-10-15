Varunie Vongsvirates: Owen Wilson üç yaşındaki kızını hiç görmedi

Ünlü sinema oyuncusu Owen Wilson'ın eski sevgilisi Varunie Vongsvirates, 52 yaşındaki aktörün 2018 doğumlu çocuğu Lyla'ya bakmadığını iddia etti. Daily Mail gazetesine konuşan Vongsvirates, kısa bir süre önce kızının üçüncü yaşını kutladıklarını hatırlattı.



2019 yılında da Owen Wilson'a kızını görmesi için yalvardığını ancak oyuncunun bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını anlatmıştı. Varunie Vongsvirates, Wilson'ın kızının bakımı için maddi destekte bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.



Ünlü aktörün eski sevgilisi, "Lyla'nın bir babaya ihtiyacı var. Owen'ın filmlerinde hep baba rolleri üstlenmesi ama gerçek hayatta kızıyla buluşmaması çok ironik!" diye konuştu.

DNA TESTİ İLE BELİRLENDİ



Varunie Vongsvirates ile Owen Wilson, beş yıl aşk yaşamıştı. İkili, Vongsvirates hamileyken ilişkilerini noktalamıştı. Wilson, önceleri kızını kabullenmese de yapılan DNA Testi sonucu Lyla'nın babası olduğu kesin olarak belirlenmişti.



Eski ilişkilerinden 10 ve 7 yaşında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, onlarla sık sık bir araya geliyor.

Ada Masalı 18. bölüm fragmanı