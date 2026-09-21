Venedik’te turist giriş ücreti 30 euroya çıkabilir

Venedik Belediyesi Bütçe ve Vergilerden Sorumlu Meclis Üyesi Michele Zuin, mevcut 5 ila 10 euroluk ücretin aşırı turizmi caydırmak için düşük kaldığını söyledi. Zuin, 2027 için yeni ücretin hükümetle görüşülerek belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Zuin, bölgesel Il Gazzettino gazetesine yaptığı açıklamada, ''Mevcut 5-10 euroluk ücret neredeyse herkesin karşılayabileceği bir seviyede. Bu nedenle uygulamanın caydırıcı etkisini kaybetme riski var.'' dedi.

Yeni ücret için 50 euronun da konuşulduğunu belirten Zuin, ancak üst sınırın 30 euroda belirlenebileceğini söyledi.

Venedik’te günübirlik turistlere yönelik giriş ücreti uygulaması 2024’te başlatılmıştı. Erken rezervasyon yapan ziyaretçiler daha düşük ücret öderken, 14 yaş altındaki çocuklar da dahil olmak üzere çeşitli gruplar uygulamadan muaf tutuluyor.

2026’da sistem 3 Nisan ile 26 Temmuz arasındaki belirli günlerde, 08.30-16.00 saatleri arasında uygulandı. Kent yönetimi, yaklaşık 680 bin giriş biletinden 5,2 milyon euronun üzerinde gelir elde etti.

Aşırı turizm ve nüfus kaybı sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden Venedik’te yetkililer, uygulamanın temel amacının gelir elde etmekten çok ziyaretçileri yılın en yoğun dönemlerinden uzaklaştırmak olduğunu belirtiyor.