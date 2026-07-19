Venezuela'da deprem enkazından kurtarılan kedi umut ışığı oldu

Venezuela 'da Cumartesi günü çöken bir konut kompleksinin enkazının altından bitkin düşmüş bir kedi kurtarıldı. Bir kurtarma görevlisi bu olayı, ölümcül depremlerin ardından gelen "bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

24 Haziran'da Güney Amerika ülkesinde art arda meydana gelen iki depremde 5.100'den fazla kişi hayatını kaybederken en ağır hasarı kıyı kenti La Guaira aldı.

Gönüllü kurtarma görevlisi Andres Carvajal, La Guaira'daki enkaz yığınına dönmüş bir konut kompleksinde yapılan arama sırasında bir kedi fark ettiğini söyledi.

Carvajal, AFP'ye verdiği demeçte, "Biz onu gördükten sonra kedi korktu ve binanın daha derinlerine doğru geri girdi" dedi. Ne zaman içeride mahsur kaldığı ise belirsizliğini koruyor.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi, "İçeri girdim, eldivenimi çıkardım, koluma biraz kedi maması koydum... Yavaş yavaş yaklaştı ve tabii biraz çaresizce de olsa yemeye başladı," dedi.

"KEDİ" LAKAPLI GÖNÜLLÜNÜN KURTARDIĞI KEDİ

Kaskının üzerine "el gato" ("kedi") yazan Carvajal, bunun ilkokuldan beri kendisine takılmış bir lakap olduğunu açıkladı.

Andres ve Caracas'taki Venezuela Merkez Üniversitesi'nden diğer öğrenciler, kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için bir dernek kurdular.

Kurtarılan kedi, veterinerlerin hazır beklediği küçük bir kampa teslim edilmesinin ardından serum takılıp temizlendikten sonra bir barınağa gönderildi.

Kediyi buldukları için çok sevindiklerini belirten Carvajal, "Burada yaşayan herhangi bir canlıya karşı empati duymamak imkansız. Açıkçası bu küçük kediyi bulmak hepimiz için bir umut ışığı oldu."diye ekledi.

Venezuela'daki depremlerin ardından enkazlardan kurtarılan ve barınaklarda toplanan yüzlerce evcil hayvan, yeni aileler tarafından sahiplenilmeyi bekliyor.