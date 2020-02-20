Victoria’s Secret 1,1 milyar dolara satıldı

ABD'li perakende şirketi Limited Brands (L Brands), dünyaca ünlü iç markası Victoria’s Secret’ın 1,1 milyar dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini bir Sycamore Partners'a satmak üzere anlaştı.



Dünya çapında zincirleri bulunan Victoria’s secret’a sahip olan Limited Brands şirketi, yaptığı açıklamada, firmanın kalan yüzde 45’lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya devam edeceklerini duyurdu. İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın perşembe günü açıklanması bekleniyor. Markanın kurucusu Leslie Wexner da görevini bırakacak.



L Brands çatısı altında Victoria's Secret, PINK ve Bath & Body Works gibi firmalar bulunuyor. Söz konusu firmaların sadece ABD, Kanada, İngiltere ve Çin'de üç bin mağazası var. Firma 2018 yılında 13.2 milyar dolar ciro elde etmişti. L Brands için borçlar da düşünüldüğünde ne kadar bir ödeme yapılacağı resmi olarak açıklanmadı.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan ve ekonomik kriz içinde olan Victoria’s Secret’ın hisseleri aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü.



2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.