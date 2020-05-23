Victoria’s Secret'ta kriz büyüyor: Kapatılan mağaza sayısı artıyor

Corona virüs pandemi dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret'in hisse satışını iptal ettirmekle kalmadı bazı mağazalarını kapatma kararı almasına neden oldu.

DÖRTTE BİRİ KAPANACAK



Victoria's Secret önümüzdeki aylarda Kanada ve ABD'deki mağazalarının dörtte birini kapatacağını açıkladı. İç çamaşırı markasının sahibi olan ana şirket L Brands, pandemi satışlara zarar vermeye devam ettikçe mağazalarda daha fazla kapanma olabileceğini açıkladı.

"GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR"

Baş mali işler uzmanı Stuart Burgdoerfer, bunun Victoria's Secret'ı güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli bir karar olduğunu söyledi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR



Şubat ayında L Brands, Sycamore Partners'a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55'lik hissesini sattı, ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi. İki firmanın satışla ilgili dava süreci devam ediyor.