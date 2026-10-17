Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo vefat etti. İlişkilerini NTV'de anlatmıştı

Şarkıcı Can Bonomo’nun tedavi gören babası Yaşar Bonomo vefat etti. 39 yaşındaki sanatçı, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Bonomo, paylaşımında, “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.” ifadelerinşi kullandı.



NTV'DE EMPATİ PROGRAMINDA ANLATTI



Can Bonomo, 2023 yılında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuş ve soruları yanıtlamıştı.



“Anneni erken yaşta meme kanserinden kaybetmişsin. Babanla ilişkin nasıl?” sorusuna Bonomo şöyle yanıt vermişti:

“Annem en yakın arkadaşımdı. Babamla barışmamız vakit aldı. Geç arkadaş olduk şimdi sık sık görüşüyoruz. Babaannem müthiş bir kadındı onunla büyüdüm onun eşi olan dedem zaten benim sesimi fark edendi.”