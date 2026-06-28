Hayranlarını korkuttu: Harry Styles konser sırasında sahnede yere yığıldı

Sahne şovunun imza hareketlerinden biri olan, ağzıyla havaya su püskürtme performansını sergilediği sırada talihsiz bir olay yaşandı. Püskürttüğü suyun aniden boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan ünlü şarkıcı, bir anda kendini kaybederek sahne zeminine yığıldı.

Stadyumdaki binlerce hayranına kısa süreli bir panik yaşatan Styles, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve birkaç dakikalık aranın ardından ayağa kalktı. Durumunun iyi olduğunu belirterek alkışlar eşliğinde hayranlarını teselli eden başarılı sanatçı, konserine kaldığı yerden devam ederek şovunu tamamladı.