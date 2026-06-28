Kadir İnanır'a veda. Jülide Kural: "O herkesin ağabeyi, dayısı, sevgilisi ve babasıydı"

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır (77) için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak isteyenler saatler öncesinden salonu doldurdu. Sanatçıların yanı sıra İnanır'ın sevenleri de saat 13.00'te başlayan tören için erken saatlerden itibaren salonda yerini aldı.

Törende konuşan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural:

"Öncelikle geldiğiniz için hepiniz sağ olun, var olun. Aslına bakarsanız şu anki duygum sadece sessizce durmak. Ancak Kadir'in söylemek istedikleri, haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini sanmıyorum.

Aslında onu hepiniz tanıyorsunuz. Haksızlık karşısında taşan öfkesini, yoksulluk ve adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını, gözyaşlarının o güzel gözlerinin dostu olduğunu, insanlığını biliyorsunuz.

Hayatının en büyük aşkı olan sinemada kendi oyunculuğunu inşa ederken; kalbi, sezgileri, merakı ve hayata gülerek bakabilme cesareti ona hep yol gösterdi. Ben bütün bu süreçlere tanıklık ettim. Bu benim için büyük bir ayrıcalık ve çok özel bir deneyimdi."