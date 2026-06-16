Oyuncu Ece İrtem'i arkadaşları anlattı: ''Kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz''

Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Bugün incelemeleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.

‘ECE DÜNYA TATLISI BİRİSİYDİ’

Oyuncu Bahtiyar Memili, "Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüz, Ece dünya tatlısı birisiydi. Gittiği yerde mutlu olsun. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu" dedi.

Oyuncu Bahar Süer, "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl veda onu da anlamış değilim. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü, tatsız bir şey hatırlayacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Oyuncu Jassica May, "Ece'yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu. 2 yıl Adana'da beraber çalıştık. Çok güzel anılar paylaştık. Mekanı cennet olsun" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın, "Konuşulacak pek bir şey yok aslında. Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik güzeller güzeli, akıllı, herkese ilham olan biriydi. Bizim kardeşimizdi. Yeni gelin dizisinde çok sıkı fıkıydık. Hep ilklerimi onunla yapmıştım" ifadelerini kullandı.

CENEZA KUŞADASI'NA GÖTÜRÜLECEK

Ece İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım caminde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.