Soner Arıca dayısı Kadir İnanır'ı anlatırken duygusal anlar yaşadı

Kadir İnanır'ın yeğeni ve İnanır'dan çok kısa bir süre önce de annesini kaybeden şarkıcı Soner Arıca, “Başımız sağ olsun. Çok şaşkın ve üzgünüm. Tabii ki ölüm hiç kimseye yakışmıyor ama ben bir gün bu sebepten böyle yerde olacağımı asla hayal etmiyordum.” sözleriyle Kadir İnanır'ın kendisi için bir dayıdan ziyade hayran olduğu bir sanatçı olduğunu da ifade etti.