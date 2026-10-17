Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan rap müziğe yeşil ışık

Arabesk müziğin ortaya çıkışını, Türk müziğinin geçirdiği dönüşümü ve sanat hayatına bakışını anlatan Gencebay, geçmişte kendisine yöneltilen eleştirilerden genç rap müzisyenleriyle ortak çalışma ihtimaline kadar dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Arabeski ayrı bir müzik türü olarak görmediğini belirten Gencebay, Türk müziğini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla yola çıktığını söyledi. Altı yaşında müziğe başladığını, klasik Batı müziği, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden beslendiğini anlatan sanatçı , dokuz yaşında beste yapmaya başladığını belirtti. Çocukluğundan itibaren Türk müziğinin daha iyi icra edilmesi ve anlaşılması için çalıştığını ifade etti. 1960’lı yıllarda müziğine gösterilen ilginin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını söyleyen Gencebay, “Bana özellikle arabeskçi diyerek beni sözüm ona aşağılamaya çalışmışlardı” ifadelerini kullandı. Arabesk kavramına itirazını dile getiren sanatçı, “Müzikte kesinlikle arabesk diye bir kategori, bir icraat yoktur. Bir yapı yoktur.” dedi.

Genç müzisyenlerle ortak proje yapma fikrine de sıcak baktığını belirten Gencebay, Seda Öğretir’in rap müzisyenleriyle çalışmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna “Son derece mutlu olurum. Çok severim” yanıtını verdi. Gençlerin öğrenmeye ve mevcut bilgilerini geliştirmeye çalıştığını söyleyen usta sanatçı, kendisinin de müzik yolculuğunda aynı anlayışla hareket ettiğini anlattı. Sanatın kültürel gelişimdeki önemine dikkat çeken Gencebay, “Sanat her konuda en büyük beceri, en büyük beğeni, en büyük emektir” sözleriyle sanatın yalnızca müzikle sınırlı olmadığını, hayatın her alanında karşılık bulduğunu vurguladı.