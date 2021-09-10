Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever (40) ve müzisyen Mehmet Erdem (43) evlendi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Düğün, Taksim'de sınırlı sayıda kişinin katıldığı sade bir törenle gerçekleşti.

"PANDEMİDEN DOLAYI ARKADAŞ ÇEVREMİZ KATILAMADI"



Çift, nikah sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdem, "Aile içerisinde kutluyoruz. Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" diye konuştu.



"DOSTLARIMIZA SEVGİLERİMİZİ YOLLUYORUZ"

Atasever ise "Çok heyecanlıydık. Sizler gelmeden önce Mehmet ile pistte dans ediyorduk, siz geldiniz kurtulduk" sözleriyle espri yaptı.

Ünlü oyuncu, "Bizim için iyi dileklerde bulunan dostlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz" dedi.

"GELENEKLERİMİZE UYMAYA ÇALIŞTIK"



Atasever ayrıca, "Geleneklerimize ve göreneklerimize uymaya çalıştık. Bunlardan biri de ayakkabımın altına isim yazmaktı. Sağ olsun bütün arkadaşlarım aradı. Tek tek isim verdiler, ben de hepsinin isimlerini yazdım" ifadelerine yer verdi.

"KIZLAR BEN HAZIRIM, BEKLİYORUM"



Nikah öncesinde altına arkadaşlarının ismini yazdığı ayakkabasının fotoğrafını paylaşan Atasever, paylaşımının altına "Kızlar ben hazırım, bekliyorum" notunu düştü.

Mehmet Erdem, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda haklarında çıkan evlilik iddialarını doğrulamış ve "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.

Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç ve 2010–2015 yılları arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlilik gerçekleştirmişti.



Atasever, 2019'un nisan ayında ise Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı.