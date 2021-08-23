Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yüzükleri taktı: Eylül'de evleniyorlar

Evlilik hazırlıklarına başlayan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler’de görüntülendi.



Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; 9 Eylül’de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Ulus'ta bir hastaneye gitti.



Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara “Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz” diyen çift, taksiye binerek hastaneden ayrıldı.



Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Erdem’in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.

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