Vildan Atasever kimdir?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981, Bursa doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

ÖZEL HAYATI

1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

Atasever ilk evliliğini 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç ile yaptı. İkinci evliliğini ise 2010 yılında oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yaptı. Çift, 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşandı. Atasever, 2019'un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmış fakat evlilik yolunda iken ayrılmıştı.

KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filmindeki Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.



Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı.

Daha sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Sonrsında yine TRT'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı.

Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra son olarak da yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.







