Vizyon Panosu mu? Aksiyon Panosu mu?

‘’Vizyon Panoları’’ aslında yeni bir oluşum değil. Fakat günümüzde birçok şeyin kilit noktası ve çoğu zaman tek başına bir çözümmüş gibi algılanabiliyor. Peki, gerçekten öyle mi?

ZİHNİ EĞİTMEK



Zihin, biz algımıza neyi daha çok alırsak onu benimseme eğilimindedir. Nöropsikolojik bir dille bunu açıklarsak beyin, ‘’Nöroplastite’’ yeteneği sayesinde sürekli yeniden şekillenebilir. Algımıza aldığımız, dikkatimizi yoğunlaştırdığımız konu neyse o konudaki sinir ağlarımız güçlenir ve kullanmadığımız, dikkatimizi kestiğimiz konudaki bağlantılarımız zayıflar. Bu yetenek, duygularımızı ve davranışlarımızı da etkileyebilir.



‘’Vizyon Pano’’sunun etkili olmasının sebeplerinden biri de budur. Sürekli aynı fotoğraflara bakarak, hayaller kurarak zihnimizi o konuya doğru yönlendirmiş oluruz. Zihnimiz panoda olmasını istediğimiz fırsatları yakalamak konusunda daha açık hale gelir, yaptıklarından memnuniyet duyar ve bizler de bu doğrultuda yönümüzü belirler ve davranırız. Ancak ‘’Vizyon Panosu’’ yalnızca sürecin bir aşamasıdır. Yaparız, benimseriz, sonra ne olur?