Vizyon Panosu mu? Aksiyon Panosu mu?
Günümüzün popüler kavramlarından biri olan "Vizyon panoları" birçok şeyin kilit noktası. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
‘’Vizyon Panoları’’ aslında yeni bir oluşum değil. Fakat günümüzde birçok şeyin kilit noktası ve çoğu zaman tek başına bir çözümmüş gibi algılanabiliyor. Peki, gerçekten öyle mi?
ZİHNİ EĞİTMEK
Zihin, biz algımıza neyi daha çok alırsak onu benimseme eğilimindedir. Nöropsikolojik bir dille bunu açıklarsak beyin, ‘’Nöroplastite’’ yeteneği sayesinde sürekli yeniden şekillenebilir. Algımıza aldığımız, dikkatimizi yoğunlaştırdığımız konu neyse o konudaki sinir ağlarımız güçlenir ve kullanmadığımız, dikkatimizi kestiğimiz konudaki bağlantılarımız zayıflar. Bu yetenek, duygularımızı ve davranışlarımızı da etkileyebilir.
‘’Vizyon Pano’’sunun etkili olmasının sebeplerinden biri de budur. Sürekli aynı fotoğraflara bakarak, hayaller kurarak zihnimizi o konuya doğru yönlendirmiş oluruz. Zihnimiz panoda olmasını istediğimiz fırsatları yakalamak konusunda daha açık hale gelir, yaptıklarından memnuniyet duyar ve bizler de bu doğrultuda yönümüzü belirler ve davranırız. Ancak ‘’Vizyon Panosu’’ yalnızca sürecin bir aşamasıdır. Yaparız, benimseriz, sonra ne olur?
AKSİYON ALMAK
En zor aşama çoğunlukla aksiyon almaktadır. Bu noktada zihin, durmadan düşünceler üretebilir:
‘’Ya yapamazsam…’’,
‘’Ne gerek var?’’,
‘’Doğru zaman mı?’’
‘’Zamanım da yok zaten.’’ Hatta istemediğine dair kendini kandırmaya bile başlayabilir.
Erteleme döngüsüne girmeden ya da istediğiniz şeyi tamamen rafa kaldırmadan önce bu düşünceleri fark edip, susturabilmek ve denemeye alan açmak faydalı olabilecektir. Bu ilk başta kolay olmayabilir. O ilk adımı atana kadar düşüncelerinizin etkisiyle kaçmak isteyebilir, direnç gösterebilir ve kendi kendinizi sabote edebilirsiniz. Ancak birkaç zor denemeden sonra gerçekten istediğiniz şeyi yaptığınızı, yaptıklarınızdan geri dönüşler aldığınızı ve kendinizle memnun olduğunuzu deneyimleyebilirseniz yaptığınız şey kolaylaşarak günün akışınızın bir parçası haline gelebilir.
Bu süreçte yardımcı olabilecek birkaç adımdan faydalanabilirsiniz:
Zihninizdeki düşünceleri somutlaştırmak: Düşüncelerinizi yazmak, onlara uzaktan bir başkasının düşüncesiymiş gibi bakmak.
Bir dostunuza yaklaşır gibi kendinize yaklaşmak: Aynı tereddütleri siz değil de bir dostunuz yaşasa ona ne derdiniz?
Rahatlama, esneme hareketleri yapmak: Harekete geçmekte sizi zorlayan duruma karşı zihninizi rahatlatmakta zorlanıyorsanız bedeninizi rahatlatmayı ve böylece beyninize rahatlama sinyalleri göndermeyi deneyebilirsiniz.
Hazırlık yapmak: İstediğiniz şeye hazır olmadığınızı düşünüyorsanız, birkaç hazırlık adımı belirleyip cesaretinizi toplayabilirsiniz.
Attığınız küçük/büyük adımları kutlamak: Kutlamalar motivasyonunuzu arttırabilir ve yoldan keyif almanıza yardımcı olabilir.
Zihni eğitmek, aksiyon almak kolay süreçler olmayabilir. Alışık olduğunuz birçok konuda değişim gerektirebilir. Bu süreçte çabalarken güvendiğiniz yakın çevrenizden sosyal destek ve eğer ihtiyaç duyarsanız bir uzmandan destek almak destekleyici olabilir.
Unutmayın vizyon panosu bir yol haritasıdır ancak yol, siz harekete geçtiğinizde görünür ve gerçek olur.
