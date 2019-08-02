Hollandalı süpermodel Lara Stone'un (35) fonda İstanbul fotoğraflarıyla kapak olduğu Vogue'un İstanbul özel sayısını Emre Güven fotoğrafladı. İstanbul özel sayısının moda edirörü ise Naz Bileydi Yenigün...
Vogue Türkiye, Ağustos 2019 İstanbul sayısını şu sözlerle tanıttı:
"Ne kadar sitem etsek de, bir vapurun terasında tarihi yarımadaya bakarken affettiğimiz İstanbul… Moda dünyasından yepyeni yeteneklerin sahnesinde parladığı İstanbul…
Sevan Bıçakçı’nın bizi Samatya’daki çocukluğundan Kapalıçarşı’ya götürdüğü İstanbul...
Nova Norda’dan Melis Güven’e, müziğin genç yıldızlarını Emirgan’da dalga sesleriyle buluşturan İstanbul...
Balık pazarından mezesine, turşusundan sokak yemeklerine, tadı ve tarihiyle İstanbul…
Kentin sesi ve dokusu, hüznü ve coşkusu sayfalarımızda..."
EDİTA, VOGUE TÜRKİYE'DE