Başakşehir'de kariyerine devam eden kaleci Volkan Babacan ile A Haber spikeri Hilal Özdemir, 20 Haziran’da dünyaevine girmek için gün sayıyor. Özdemir, önceki gün yakınlarının davetli olduğu bir kına gecesi organize etti.
Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girecek olan Özdemir'in kına gecesinde duygusal anlar yaşadı.
Kına gecesinin sonunda damat Babacan, Özdemir'in yanına gitti.
Volkan Babacan ile Hilal Özdemir evleniyor (Kına gecesi)
Yaşam
Milli futbolcu Volkan Babacan'ın iki gün sonra dünyaevine gireceği Hilal Özdemir'in kına gecesi yapıldı.
Başakşehir'de kariyerine devam eden kaleci Volkan Babacan ile A Haber spikeri Hilal Özdemir, 20 Haziran’da dünyaevine girmek için gün sayıyor. Özdemir, önceki gün yakınlarının davetli olduğu bir kına gecesi organize etti.