Volkan Konak Elvis Presley'nin koleksiyonundan aldığı klasik otomobili yeniletti

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 1977'de hayatını kaybeden rock'n roll'un kralı Elvis Presley'nin klasik otomobil koleksiyonundan bir tanesini yaklaşık altı ay önce satın aldı. Cadillac Cadillac Deville Convertible marka otomobili ABD'den İstanbul'a getiren Konak, az kullanılmasına rağmen uzun süredir çalıştırılmadığı için birçok bölgesi yıpranmış ya da çürümüş klasik otomobili yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti.

Araç, beş ayda birçok parçası aslına uygun şekilde değiştirilerek orijinaline haliyle yeniden tasarlandı ve kullanıma hazır hale getirildi. Onarım sonrası aracını teslim almaya giden Konak, deneme sürüşü yaptı.

"OYUNCAĞIMA SONUNDA KAVUŞTUM"

Klasik otomobil tutkunu Konak, aracıyla attığı kısa tur esnasında çekilen videosunu, "Oyuncağıma sonunda kavuştum. Altı ay uğraşıldı. Bence budur. Erbakan Malkoç ve emekçilerine binlerce teşekkürler" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.