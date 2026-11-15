Voyager 1 tarihe geçiyor: Dünya'dan bir ışık günü uzaklaşacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA ) Voyager 1 uzay aracı, fırlatılışından yaklaşık yarım asır sonra tarihi bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor.

NASA'nın verilerine göre Voyager 1, 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 13.16'da Dünya'dan 25 milyar 902 milyon kilometre (16,094 milyar mil) uzaklığa ulaşacak.

Böylece Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü mesafeye ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek.

DÜNYA İLE İLETİŞİM 48 SAAT SÜRECEK

Voyager 1'in ulaşacağı mesafede, Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin uzay aracına ulaşması 24 saat sürecek.

Uzay aracından gönderilen yanıtın Dünya'ya ulaşması da 24 saat alacak. Böylece Dünya ile Voyager 1 arasındaki iletişimde sinyallerin gidiş-dönüş süresi en az 48 saate çıkacak.

1977'DE UZAYA FIRLATILDI

5 Eylül 1977'de fırlatılan Voyager 1, başlangıçta Jüpiter ve Satürn'ü incelemek amacıyla tasarlandı. Gezegenleri araştırma görevini tamamlayan araç, yolculuğunu yıldızlararası uzaya doğru sürdürdü.

Voyager 1, Şubat 1998'de NASA'nın Pioneer 10 uzay aracını geride bırakarak Dünya'dan en uzak insan yapımı nesne unvanını kazandı.

Ağustos 2012'de ise yıldızlararası uzaya ulaşarak bunu başaran ilk uzay aracı oldu.

Voyager 1 ve ikizi Voyager 2, Güneş'in oluşturduğu parçacık ve manyetik alanlardan meydana gelen koruyucu bölge olan heliosferin ötesinde görev yapan iki uzay aracı olma özelliğini koruyor.

49 YILDIR GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Uzayda 49 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Voyager 1, bilimsel veri toplamayı sürdürüyor.

NASA mühendisleri ise uzay aracının giderek azalan enerji kaynaklarını koruyarak görev süresini uzatmaya çalışıyor.

NASA, tarihi dönüm noktasını kutlamak amacıyla dünya genelindeki insanları 17 Kasım Salı günü düzenlenecek "Shine Bright for Voyager's Light-Day" etkinliğine katılmaya davet etti.

Etkinlik kapsamında katılımcılardan gün batımının ardından gökyüzüne doğru ışık tutmaları istendi.