Ordu 'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan Perşembe cevizli helvası, en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor .

İçerisinde, çöven otu kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, içerisindeki malzemelerden dolayı vücudu sıcak tuttuğu için kış aylarında da bölgedeki vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor.

Tamamlanması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekti, lezzetinin de buradan geldiği belirtiliyor.