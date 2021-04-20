Vücut geliştirme yapamayanlara silikondan hiper gerçekçi kas kostümü

Salgın nedeniyle kapalı olan spor salonları nedeniyle spordan uzak kalanlara iyi haber! İşte kusursuz kaslı vücudu elde etmenin kolay yolu: İnternetten satın almak!



Çinli e-ticaret sitesinde insanların koltuktan kalkmadan sportmen görünmesini sağlayan hiper gerçekçi kas elbiseleri satılıyor.



Daily Mail’e göre, Covid-19 kas kostümleri 100 dolara Taobao adlı sitede satışta. Smitizen marka silikon elbise öyle gerçekçi görünüyor ki, 'Terminatör' vücudunu çağrıştırıyor.



Normalde eğlence amaçlı olarak partilerde giyilen kas şeklindeki kostümlerin aksine, bu giyilebilir gövde, yüzde 100 medikal sınıf silikondan yapılma.