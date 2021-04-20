Vücut geliştirme yapamayanlara silikondan hiper gerçekçi kas kostümü

Spor yapamayan erkeklere e-ticaret sitesinden dev hizmet! Hiper gerçekçi kas kostümü, vücut geliştirme yapamayanlara fit bir görünüme kavuşma şansı veriyor.

20.04.2021 - 11:42

Vücut geliştirme yapamayanlara silikondan hiper gerçekçi kas kostümü

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Çinli e-ticaret sitesinde insanların koltuktan kalkmadan sportmen görünmesini sağlayan hiper gerçekçi kas elbiseleri satılıyor.
 
Daily Mail’e göre, Covid-19 kas kostümleri 100 dolara Taobao adlı sitede satışta. Smitizen marka silikon elbise öyle gerçekçi görünüyor ki, 'Terminatör' vücudunu çağrıştırıyor.

Normalde eğlence amaçlı olarak partilerde giyilen kas şeklindeki kostümlerin aksine, bu giyilebilir gövde, yüzde 100 medikal sınıf silikondan yapılma.

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