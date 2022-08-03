Wellness trendinin yeni durağı: Güzellik merkezleri

Pandeminin ardından yaşam biçimine dönüşen wellness kültürünün, sağlıklı ve zinde bir görünümün moda olmasıyla birlikte, popülerliği artmaya devam ediyor.

Gün geçtikçe bir endüstriye dönüşen sağlıklı yaşam trendi, zihinsel ve duygusal dengede olumlu etki yaratırken, insanlarda zinde ve genç görünme arzusunu da uyandırıyor. Birçok kişi günlük hayatlarının her anını güçlü kılacak çözümlere odaklanırken, sağlıklı yaşam için uzman kliniklere, genç ve zinde görünmek için de güzellik merkezlerine yöneliyor.

Wellness kültürüyle birlikte ivme kazanan kişisel bakım endüstrisi hakkında bir rapor yayımlayan ResearchAndMarket’ın verileri, küresel güzellik ve kişisel bakım pazarının 2022’den 2026’ya kadar %5,30’luk büyümeyle 615,92 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor.



Uzman Estetisyen Ezgi Maraşlı, ana akım haline gelen esenlik ve güzellik arayışlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın son yıllarda trend haline gelmesiyle birlikte birçok insan, ilk yaklaşımı ticari olmayan sağlık ve güzellik merkezlerinin yolunu tutmaya başladı. Wellness bu anlamda bireylerin bilişsel denge kurmalarına kapı aralarken, beden olarak da kişinin egzersiz, beslenme ya da çeşitli estetik müdahalelerle istediği görüntüye ulaşmasını sağlıyor. Biz de Ataköy’de bulunan güzellik merkezimizde 10 yıla dayanan tecrübemizi ziyaretçilerimizle paylaşarak, onların istedikleri yaşam biçimi ve görüntüye ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.”



WELLNESS TRENDİ GÜZELLİK MERKEZLERİNE KAPI ARALADI



Zindelik trendiyle birlikte kendilerini daha iyi hissetmek ve daha konforlu bir yaşama sahip olmak için insanların ihtiyaç odaklı uygulama sunabilen güzellik merkezlerini seçtiklerini aktaran Ezgi Maraşlı, “İnsanlar sadece bilişsel iyileşmeye değil, bedensel iyileşmeye de odaklanıyor. Bu yüzden pek çoğu artık yalnızca sağlık merkezlerini değil, güzellik merkezlerini de sıklıkla ziyaret ediyor” dedi.



Uzman Estetisyen Ezgi Maraşlı

GÜZELLİK MERKEZİ SEÇMENİN KRİTERLERİ AÇIKLANDI



Bireylerin güzellik merkezi ve uzmanlarını seçerken tereddüt yaşadıklarına dikkat çeken Uzman Estetisyen Ezgi Maraşlı, “Son yıllarda güzellik merkezlerine talepler artsa da bireylerin birçoğunun hangi güzellik merkezini ve uzmanını seçeceği konusunda tereddüt yaşadığını görüyoruz. Çünkü cilt ya da vücutlarında herhangi bir uygulama yapmak için araştırma yapmaya başlayan bireylerin karşısına geniş bir yelpaze ve büyük bir bilgi kirliliği çıkıyor. Bu noktada kişilerin hijyen kurallarına dikkat eden, alanında uzman ve ilk yaklaşımı ticari olmayan salonları tercih etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



GELECEĞİN POTANSİYEL MESLEĞİ: GÜZELLİK UZMANLIĞI



Güzellik uzmanlığının son yıllarda popülerleşmesiyle birlikte gelecek dönemin potansiyel meslek gruplarından biri haline geldiğinin altını çizen Estetisyen Ezgi Maraşlı, “Kişisel bakıma yönelik ilginin artmasıyla birlikte güzellik uzmanlığı yükselişe geçen meslek dallarından biri haline geldi. Biz de merkezimizde ziyaretimize gelen danışanlarımızın ihtiyaçlarını önceliklendirerek, talep ettikleri işlemleri portföyümüzde bulunduğu takdirde uygulamaya alıyoruz. Güven ve sağlık temelinde inşa ettiğimiz çözüm sistemimizle birlikte paydaşlarımızdan birçok noktada ayrışarak, danışanlarımıza konforlu bir yaşamın kapılarını aralıyoruz” dedi.