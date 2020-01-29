Westworld yıldızı Evan Rachel Wood, Kobe Bryant yorumuyla tepki topladı

NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmesi, hem spor hem de sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok sporcunun yanı sıra Hollywood’un ünlü oyuncuları da üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı. Ancak Westworld dizisiyle tanınan oyuncu Evan Rachel Wood, ünlü basketbolcuyu anarken “tecavüzcü” ifadesini kullandı.



İddialara göre, 30 Haziran 2003’te Bryant, kaldığı bir otelde çalışan 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Suçsuz olduğunu savunan basketbolcu, “Onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım” şeklinde ifade vermiş, eşini aldattığını da itiraf etmişti.



"SPOR KAHRAMANI, AYNI ZAMANDA TECAVÜZCÜYDÜ"



Dava ise Eylül 2004'te davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi sebebiyle düşmüştü. Ardından davacının Bryant ile anlaştığı iddia edilmiş, fakat konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.



Evan Rachel Wood, Kobe Bryant hakkında yaptığı Twitter paylaşımında, “Bu olanlar trajik. Kobe’nin ailesi için çok üzgünüm. O bir spor kahramanıydı. Aynı zamanda da tecavüzcüydü. Ve bütün bu gerçekler aynı anda varolabilir” dedi.



"BU BİR KINAMA VEYA KUTLAMA DEĞİL"

Paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları Wood’a tepki yağdırarak onu Bryant ve kızının anısına saygısızlıkla suçladı.



Gelen tepkilerin ardından Rachel Wood bir açıklama yazarak, “Bu bir kınama veya kutlama değil. Bu sadece herkesin farklı duyguları olabileceğine ve kavga etmek yerine yas tutmak için herkese yer olduğuna dair bir hatırlatma. Herkesin kaybı var. Lütfen kibar olup herkese saygı gösterelim” dedi.



Wood ayrıca “Kobe Bryant ve Karmaşık Mirasları” başlıklı bir makaleyi de retweet etti.



Gelen tepkilerin arkası kesilmeyince Evan Rachel Wood, çareyi Twitter hesabını kilitlemekte buldu.