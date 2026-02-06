"Will & Grace" dizisiyle tanınan Charles C. Stevenson Jr. hayatını kaybetti

"Will & Grace", "The Office", "Ghost World" ve daha birçok yapımda rol alan oyuncu Charles C. Stevenson Jr., 95 yaşında vefat etti. Oğlu Scott, ünlü ismin Kaliforniya'nın Camarillo kentinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaliforniya'nın Piedmont bölgesinde büyüyen Charles C. Stevenson Jr., Kore Savaşı sırasında deniz kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra UC Berkeley'de İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı.

50 YAŞINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI



Los Angeles'a taşındıktan sonra 50 yaşında oyunculuğa başlayan ünlü isim, 1982'de "Voyagers!" adlı dizide ilk kez ekranlarda rol aldı. Ardından birçok dizide rol alan Charles C. Stevenson Jr., "Will and Grace" dizisiyle hafızalarda yer etti.

Son olarak 2020'de yayınlanan “Accidentally on Porpoise” adlı dizinde görülen ünlü isim, "The Naked Gun", "Ed Wood", "Men in Black", "Pleasantville", "Ghost World" ve daha birçok filmde de rol aldı.