"Will & Grace" dizisiyle tanınan Charles C. Stevenson Jr. hayatını kaybetti
06.02.2026 10:24
Barbara Keller ve Joy Stevenson ile evlilik yapan Charles C. Stevenson Jr. beş çocuk babasıydı.
1998-2020 yılları arasında yayınlanan "Will & Grace" dizisinde "Smitty" rolünü canlandıran Charles C. Stevenson Jr. yaşamını yitirdi.
"Will & Grace", "The Office", "Ghost World" ve daha birçok yapımda rol alan oyuncu Charles C. Stevenson Jr., 95 yaşında vefat etti. Oğlu Scott, ünlü ismin Kaliforniya'nın Camarillo kentinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaliforniya'nın Piedmont bölgesinde büyüyen Charles C. Stevenson Jr., Kore Savaşı sırasında deniz kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra UC Berkeley'de İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı.
50 YAŞINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI
Los Angeles'a taşındıktan sonra 50 yaşında oyunculuğa başlayan ünlü isim, 1982'de "Voyagers!" adlı dizide ilk kez ekranlarda rol aldı. Ardından birçok dizide rol alan Charles C. Stevenson Jr., "Will and Grace" dizisiyle hafızalarda yer etti.
Son olarak 2020'de yayınlanan “Accidentally on Porpoise” adlı dizinde görülen ünlü isim, "The Naked Gun", "Ed Wood", "Men in Black", "Pleasantville", "Ghost World" ve daha birçok filmde de rol aldı.