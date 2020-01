Will Smith: Büyükannemin sözünü dinledim

Mike Lowrey karakterini canlandırdığı Bad Boys for Life filmi gişeyi domine eden Will Smith, Seth Meyers’in sunduğu Late Night şova konuk oldu. Rap müziğe ilgisi olan ve kendi besteleri bulunan aktör, şarkılarında neden hiç küfürlü söz kullanmadığına dair ilginç bir açıklama yaptı. 12 yaşında rap’e başladığını söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, “Rap kitabım vardı. İçine notlar yazıyordum ve her türlü belalı kelime bulunuyordu. Bir gün büyükannem kitabı buldu ve konuyla ilgili asla bir şey söylemedi” şeklinde konuştu.

"ZEKİ OLDUĞUNU GÖSTER"



Büyükannesinin arka sayfaya bıraktığı bir notu günler sonra bulan Smith, “Orada, ‘Sevgili Willard, gerçekten zeki ve kültürlü insanlar, kendileri ifade etmek için böyle kelimeler kullanmaya ihtiyaç duymazlar. Lütfen sen de dünyaya bizim düşündüğümüz kadar zeki olduğunu göster. Sevgiler, Gigi’ diye yazıyordu. Ben de onun sözünü dinledim” dedi.

BAD BOYS FOR LIFE FRAGMANI