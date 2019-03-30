Bir mekanın açılışına katılan oyuncu Wilma Elles, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kendinde sevmediği çok şeyi olduğu söyleyen Elles "İleri yaşlarda estetik yaptırabilirim. Şu an da doğal kalmak istiyorum" dedi.



"İSTEMİYORUM"

Alman oyuncu Düsseldorf kentinde yapılan Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda "Türkiye’de 16 daire ve bir tane de dükkan aldım. Benim yatırımlar en az ikiye katlandı çok şükür" sözlerinin hatırlatılması üzerine panik yaptı. "İstemiyorum" diyerek röportajı bitiren Wilma Elles, bir hayli sinirlendi.

ÇOCUKLARIMI KAÇIRIRLAR KORKUSU

Sakinleşince basın mensuplarının yanına gelen oyuncu, kameralar kapalıyken, "Benim çocuklarım var, çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum. Benden para istiyorlar, yazıyorlar. Ben korkuyorum. Bunları sormayın, yayınlamayın" diyerek kafaları karıştırdı.

