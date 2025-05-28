WMO: Önümüzdeki 5 yılda sıcaklıklar rekor seviyede kalacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gelecek 5 yılın sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayınladı.

Tahminlerin, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalacağını gösterdiği ifade edilen raporda, "2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.



ORTALAMA ISINMA 1,5 DERECE



Gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu vurgulanan raporda, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği belirtildi.

"AŞIRI HAVA OLAYLARINA NEDEN OLUR"

Raporda, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

"EN SICAK 10 YILI YENİ YAŞADIK"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett tahminleri şöyle değerlendirdi: "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor."