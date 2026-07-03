Wolf Alice grubu İstanbul'a geliyor. Konser öncesi yeni şarkılarını duyurdular

İlk albümleri My Love Is Cool ile Grammy adaylığı kazanan ve ikinci albümleri Visions Of A Life ile Mercury ödülüne layık görülen Wolf Alice grubu Türkiye 'ye geliyor. 15 Temmuz'da İstanbul 'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak olan grup, konser öncesinde geçen yıl yayınlanan "The Clearing" albümünün kayıt sürecinde ortaya çıkan B-yüzü parçalarını duyurdu.

İlk parça "Gospel Oak" bugün itibariyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, "Hammond Son" ve "Hit the Sky" şarkıları gelecek haftalarda yayınlanacak.

Üç şarkıyı bir araya getiren "7" adlı plak ise "The Cleraing" albümünün birinci yıldönümü olan 21 Ağustos'ta İngiltere'de satışa çıkacak. Plak, 4 ay sonra da Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Grup, yayınla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

"Bu parçalar The Clearing üzerinde çalışırken ortaya çıkan ancak son albüme girmeyen birkaç şarkı. Hepsini çok seviyoruz. İçlerinde en sevdiğimiz vokalistlerden Julia Cumming ve Bria Salmena ile yaptığımız bir cover da bulunuyor. Bu şarkıların sonunda dinleyicilerimizle buluşabileceği için çok mutluyuz. Umarız keyifle dinlersiniz."

Öte yandan Wolf Alice, 10 yıllık kariyerindeki tüm stüdyo albümleriyle Mercury Prize adaylığı alan ilk grup olarak tarihe geçti.