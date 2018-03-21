WWF Türkiye'nin Dünya Saati kampanyasına Ufak Tefek Cinayetler'den destek

Türkiye’de, 2008 yılından itibaren WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Ofisi aracılığıyla devam eden kampanya için geçtiğimiz senelerde; Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Aya Sofya, Kız Kulesi gibi ikonik yapılar da bu 'Dünya Saati' kampanyayı desteklemek adına ışıklarını bir saatliğine kapatmıştı.
WWF, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve kampanyalarında agresif bir tondan kaçınan global bir kuruluştur. Bu yılki sloganları ise “Dünya Saati’nde dünyaya bağlan” olan kuruluş insanlardan 24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatıp dünyayla olan ilişkilerini düşünmelerini, biyolojik çeşitlilik yani hayvan, bitki türlerinin çeşitliliği ve tehditleri, küresel iklim değişikliğinin etkileri üzerine etraflarındakilerle konuşmalarını ve hatta mümkünse evlerinde veya dışarıda etkinlikler düzenlemelerini istiyorlar.
Dün akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de bu etkinliğe destek olmak amacıyla bir sahne yayınlandı. Eve geldiğinde ışıkların kapanmış ve mumlar yanmış şekilde gölge oyunu oynayan çocuklarına eşlik eden Merve'nin olduğu sahne ekranlara geldi.
UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN 'DÜNYA SAATİ'NE DESTEK - İZLE
Şu an itibariyle ışıklarını kapatacağını açıklayan anıt/belediye/üniversiteler ise şöyle:
23 Anıt
Sultanahmet Camii
Süleymaniye Camii,
Ortaköy Camii,
Nur-u Osmaniye,
Yeni Camii
Dolmabahçe Cami (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi
Beylerbeyi Sarayı
Yıldız Sarayı Şale Köşkü
Küçüksu Kasrı
Beykoz Kasrı
Ihlamur Kasırları
Eskişehir Tren Garı
Selimiye Camii
Kapadokya Peri Bacaları – Uçhisar Kalesi
Truva Atı
Saat Kulesi
Türkan Saylan Kültür Merkezi
Amintas Kaya Mezarları
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
2 Büyükşehir
Konya Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
7 Üniversite
Galatasaray Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1 Spor Kulübü
BJK