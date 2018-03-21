WWF Türkiye'nin Dünya Saati kampanyasına Ufak Tefek Cinayetler'den destek

Türkiye’de, 2008 yılından itibaren WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Ofisi aracılığıyla devam eden kampanya için geçtiğimiz senelerde; Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Aya Sofya, Kız Kulesi gibi ikonik yapılar da bu 'Dünya Saati' kampanyayı desteklemek adına ışıklarını bir saatliğine kapatmıştı.



WWF, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve kampanyalarında agresif bir tondan kaçınan global bir kuruluştur. Bu yılki sloganları ise “Dünya Saati’nde dünyaya bağlan” olan kuruluş insanlardan 24 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatıp dünyayla olan ilişkilerini düşünmelerini, biyolojik çeşitlilik yani hayvan, bitki türlerinin çeşitliliği ve tehditleri, küresel iklim değişikliğinin etkileri üzerine etraflarındakilerle konuşmalarını ve hatta mümkünse evlerinde veya dışarıda etkinlikler düzenlemelerini istiyorlar.

Dün akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de bu etkinliğe destek olmak amacıyla bir sahne yayınlandı. Eve geldiğinde ışıkların kapanmış ve mumlar yanmış şekilde gölge oyunu oynayan çocuklarına eşlik eden Merve'nin olduğu sahne ekranlara geldi.



UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN 'DÜNYA SAATİ'NE DESTEK - İZLE



Şu an itibariyle ışıklarını kapatacağını açıklayan anıt/belediye/üniversiteler ise şöyle:



23 Anıt



Sultanahmet Camii

Süleymaniye Camii,

Ortaköy Camii,

Nur-u Osmaniye,

Yeni Camii

Dolmabahçe Cami (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi

Beylerbeyi Sarayı

Yıldız Sarayı Şale Köşkü

Küçüksu Kasrı

Beykoz Kasrı

Ihlamur Kasırları

Eskişehir Tren Garı

Selimiye Camii

Kapadokya Peri Bacaları – Uçhisar Kalesi

Truva Atı

Saat Kulesi

Türkan Saylan Kültür Merkezi

Amintas Kaya Mezarları

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi



2 Büyükşehir



Konya Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi



7 Üniversite



Galatasaray Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi



1 Spor Kulübü

BJK