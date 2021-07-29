Yağmur Aşık’ın Emre Aşık hakkındaki iddiasına takipsizlik kararı

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma davasının devam ettiği eşi Yağmur Aşık arasında yine sular durulmuyor. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Birçok kez farklı nedenlerle mahkemelik olan ikilinin bir soruşturması daha sonuçlandı.



Bu kez Yağmur Aşık’ın "Çocuğumuzu taciz ediyor, şiddet uyguluyor" iddiasının asılsız olduğuna karar verildi. Savcılık, annenin kızını sorularla yönlendirdiğini kaydederek, baba hakkında takipsizlik kararı verdi.

NELER YAŞANDI?



Yağmur Aşık, Emre Aşık için "Geçici velayeti kendisinde olan kızıma cinsel tacizde bulunuyor" demişti. 5 yaşındaki kızını tuvalete götürdüğü sırada babasının kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söylediğini öne süren Yağmur Aşık, eşi Emre Aşık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kızıyla soru-cevap yaptığı bir videoyu da delil olarak sunmuştu.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün adli psikolojik görüşme ve değerlendirme raporu da yer almıştı.



Dosyada toplanan delillerin ardından savcılık, Yağmur Aşık'ın kızına sorular yönelttiği videoda soruların yönlendirici nitelikte olduğunun, dolayısıyla da itibar edilemeyeceğinin altını çizdi. Küçük kızın ise baskı altında olmadığı anlarda verdiği ifadesine itibar edildiğini kaydeden savcılık, Yağmur Aşık'ın soyut iddiası dışında delil olmadığını belirtti.