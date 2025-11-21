Yakın arkadaşları Tolga Güleryüz'ü unutmadı: Sen kalbimizde sızısın
21.11.2025 12:33
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Tolga Güleryüz, 2022 yılında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşları da Güleryüz'ü ölüm yıl dönümünde unutmadı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen “Baş Belası” adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, 21 Kasım 2022'de TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.
Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten; 33 yaşında kazada vefat eden Güleryüz'ü üçüncü ölüm yıl dönümünde unutmadı.
Begüm Öner-Ceyhun Fersoy şimdilerde ilk kez anne baba olmak için gün sayıyor.
“BİZİMLESİN CANIM KARDEŞİM”
Begüm Öner, Tolga Güleryüz ile fotoğrafını "Sen kalbimizde sızı, yüzümüzdeki gülümsemesin canım arkadaşım. 3 yıl olmuş" notuyla paylaştı.
Tolga Güleryüz'ün vefat ettiği kazada minibüste olan Ceyhun Fersoy ise arkadaşının görüntülerini paylaştı.
Melis İşiten, kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.
“UNUTURSAM KALBİM ÇÜRÜSÜN”
Oyuncu Melis İşiten de 3 yıl önce kaybettiği arkadaşıyla fotoğrafına şu notu düştü:
“Bu sabah 3 yıl geçmiş olarak uyandık 'bizden'... Seninle olan hepimizden. Seviyorum seni arkadaşım, unutursam kalbim çürüsün.”