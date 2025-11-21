Yakın arkadaşları Tolga Güleryüz'ü unutmadı: Sen kalbimizde sızısın

“UNUTURSAM KALBİM ÇÜRÜSÜN”

Oyuncu Melis İşiten de 3 yıl önce kaybettiği arkadaşıyla fotoğrafına şu notu düştü:

“Bu sabah 3 yıl geçmiş olarak uyandık 'bizden'... Seninle olan hepimizden. Seviyorum seni arkadaşım, unutursam kalbim çürüsün.”