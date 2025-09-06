Yalnızlık hasta ediyor

Yalnızlık, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, depresyon ve anksiyete riskini artırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı.

"PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırma yalnızlığın sadece duygusal değil, aynı zamanda ekonomik bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılar, 23 binden fazla kişinin, 2021-2023 yılları arasında toplanan verilerini inceledi.

Özellikle 16-24 yaş arası gençlerin yalnızlık nedeniyle daha fazla sağlık hizmeti kullandığı tespit edildi.

Sürekli yalnız hisseden bireylerin, İngiliz sağlık sistemine yıllık maliyeti ortalama 980 euro daha fazla.

En büyük harcama ise hastane yatışlarından geliyor.

"BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL BİR SORUN"

Bu çalışma, yalnızlığın sadece duygusal bir sorun olmadığını; ruh sağlığı, yaşam kalitesi ve halk sağlığı harcamaları üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösterdi.

Özellikle gençlerde yalnızlığa karşı yapılacak sosyal ve psikolojik desteğin hem bireysel hem toplumsal düzeyde önemli faydalar sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, yalnızlığın sağlık üzerindeki etkilerine karşı erken müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor.

Yalnızlığın artık sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğu vurgulanıyor.