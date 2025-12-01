Yan Yana filmi 2 haftada rekor kırdı, hasılatı dudak uçuklattı

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi vizyona girişinden iki hafta sonra 312 bin seyirciye ulaşarak ilk hafta sonuna göre yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti.

Açılışında 200 binin üzerinde izleyici çeken filmler arasında en yüksek artış sağlayan filmler arasında Alya'yı geride bırakarak rekor kırdı.

Ayla ilk hafta sonunda 312 bin, ikinci hafta sonunda ise 466 bin izlenerek yüzde 49'luk bir artış sağlamışken, Yan Yana filminde bu artış oranı yüzde 52,9 oldu.

Yan yana filmi, vizyona girdiği 14 Kasım tarihinden itibaren toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ve 259 milyon TL'den fazla hasılata ulaştı.