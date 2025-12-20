Yan Yana filmiyle yıldızı parladı. Feyyaz Yiğit baba oldu
Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Feyyaz Yiğit, baba oldu. Müjdeli haberi Candaş Tolga Işık duyurdu.
Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı "Yan Yana" filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. 2018 yılından bu yana Sedef İnanç ile mutlu bir evliliği olan 37 yaşındaki Feyyaz Yiğit'ten müjdeli haber geldi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve röportajlarında "Elimden gelse evden hiç çıkmam" diyen Feyyaz Yiğit baba oldu.
Feyyaz Yiğit, "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi yapımlarda da rol aldı.
“BABA OLDU” NOTUYLA PAYLAŞTI
Feyyaz Yiğit ile Sedef İnanç'tan gelen müjdeli haberi Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından duyurdu.
“Gibi” dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit ile fotoğrafına "Baba oldu" notunu düşen Işık, nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.