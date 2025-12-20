Yan Yana filmiyle yıldızı parladı. Feyyaz Yiğit baba oldu

Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı "Yan Yana" filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. 2018 yılından bu yana Sedef İnanç ile mutlu bir evliliği olan 37 yaşındaki Feyyaz Yiğit'ten müjdeli haber geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve röportajlarında "Elimden gelse evden hiç çıkmam" diyen Feyyaz Yiğit baba oldu.