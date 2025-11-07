Yan Yana için geri sayım başladı: Feyyaz Yiğit'ten filme özel şarkı
NTV - Haber Merkezi
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in başrolde olduğu "Yan Yana" için bekleyiş sürüyor. Yiğit’in sözlerini yazdığı film müziklerinden "İtfaiye"nin klibi paylaşıldı.
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Yan Yana" filmi için geri sayım başladı. Gişe rekorları kıran Fransız yapımı "The Intouchables"dan uyarlanan film, kahkaha ve gözyaşıyla işlenmiş dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alıyor.
Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu; Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı. 14 Kasım'da vizyona girecek olan "Yan Yana" filmi, özgün müzikleriyle de öne çıkıyor.
Son olarak Feyyaz Yiğit’in film için, sözlerini Mert Baykal’la birlikte yazdığı “İtfaiye” adlı şarkının klibi paylaşıldı. Klipte, başrollerdeki Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in eğlenceli sahneleri yer aldı.
Merakla beklenen filmin orijinal müzikleri Cem Öget imzası taşıyor. Yüksek kaliteyle, IMAX formatında gösterilecek ilk Türk filmi olma özelliği taşıyan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana"nın oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler yer alıyor.