Yan Yana için geri sayım başladı: Feyyaz Yiğit'ten filme özel şarkı

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Yan Yana" filmi için geri sayım başladı. Gişe rekorları kıran Fransız yapımı "The Intouchables"dan uyarlanan film, kahkaha ve gözyaşıyla işlenmiş dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alıyor.

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu; Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı. 14 Kasım'da vizyona girecek olan "Yan Yana" filmi, özgün müzikleriyle de öne çıkıyor.

Son olarak Feyyaz Yiğit’in film için, sözlerini Mert Baykal’la birlikte yazdığı “İtfaiye” adlı şarkının klibi paylaşıldı. Klipte, başrollerdeki Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in eğlenceli sahneleri yer aldı.