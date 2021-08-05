Yangın söndürme çalışmalarına katılan CZN Burak'a tepki

Türkiye'nin pek çok yerinde çıkan ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınları için sadece yetkililer değil, halktan insanlar da ellerinden gelen desteği sağlamaya çalışıyor. Ünlü isimler de gerek farkındalık oluşturarak gerekse de yetkililere yardım ederek ve kaynak sağlayarak destek oluyor. Bu isimlerden biri de sosyal medyada popüler şef CZN Burak.

Ünlü şef, paylaştığı videolar sebebiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Manavgat’ta bir yangının söndürülmesi için gönderdiği kaynakların yanında kendisi de bizzat orada olan CZN Burak, aldığı eleştirilerin ardından Instagram üzerinden açıklamalar yaptı.

TAKDİR EDEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Paylaştığı videoda itfaiye ekiplerinin yanında CZN Burak görülebiliyor. Yangın söndürme tüpünü elinde tutan ünlü şef, sosyal medyada bir kesimin takdirini toplarken, bir kesimin de tepkisini çekti.

Takdir edenler, ünlü şefin hareketinin örnek alınması gerektiğini söylerken, ona tepki gösterenler, bu videonun gösteriş amaçlı olduğunu savundu.

KENDİNİ SAVUNDU

Tepki verenler, "Reklam peşinde", "Gülerek yangın mı söndürülür?", "Şovmen CZN" gibi yorumlar yaptı.

Instagram’da paylaşığı hikayede açıklama yapan ünlü şef, kötü amaçlı birtakım kişilerin, yaptığı şeyi yanlış gördüğünü ve medyada yanlış yansıttığını belirtti. CZN Burak, ne denirse densin elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyerek, paylaşılan video hakkında, küçük bir yangına ellerinden geldiğince müdahale ettiklerini ve daha sonrasında itfaiyenin olaya dahil olduğunu açıkladı.