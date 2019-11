Yangında evini kaybeden Russell Crowe'a Cem Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Ünlü oyuncu Russell Crowe'un Doğu Avustralya'nın New South Wales eyaletinde inşa ettirdiği çiftlik evinde yangın çıktı.

Çiftlik evindeki yangın kontrol altına alınırken Crowe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, malikanesinin bir kısmının yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, çiftlik hayvanlarının ise durumlarının iyi olduğunu belirtti. Bir başka açıklamasında ise ''Ben Avustralya'da değilim, ailem ise arkadaşlarım tarafından kurtarıldı'' ifadesine yer verdi.

Lost a couple of buildings , but overall very lucky so far.

Chapel roof scorched.

Deepest thanks to everyone on the ground.

Some fires still burning and we are out of water.

No livestock deaths to date.

Horses ok.

Let the chickens out and they are back, warm worms for breakfast! pic.twitter.com/kaKJ351MXC