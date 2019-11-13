Yangında evini kaybeden Russell Crowe'a Cem Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un Doğu Avustralya'da bulunan çiftlik evi çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Cem Yılmaz, Crowe'a hitaben sosyal medya hesabı üzerinden "Abimize geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Ünlü oyuncu Russell Crowe'un Doğu Avustralya'nın New South Wales eyaletinde inşa ettirdiği çiftlik evinde yangın çıktı. 

Çiftlik evindeki yangın kontrol altına alınırken Crowe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, malikanesinin bir kısmının yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, çiftlik hayvanlarının ise durumlarının iyi olduğunu belirtti. Bir başka açıklamasında ise ''Ben Avustralya'da değilim, ailem ise arkadaşlarım tarafından kurtarıldı'' ifadesine yer verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise, 2014 yılında Son Umut filminde birlikte rol aldığı oyuncu ve yönetmen Crowe'un çiftlik evinde çıkan yangını duyunca Twitter adresinden 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Yılmaz, mesajında şunları söyledi:

''Sevgili abimiz Russel Crowe'a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz. Ona ve ailesine çok geçmiş olsun diyoruz. Bir yangın hadisesi olmuş ve herkes güvendeymiş. Moral, destek vermek siteyen sevenlerine duyurmak isterim." 

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